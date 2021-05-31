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البيئة: حماية وصون التنوع البيولوجي يحقق 14 هدفا بشأن التنمية المستدامة

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم مصر لكافة مبادرات الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي العالمي بما يساهم في تحقق اهداف التنمية المستدامة العالمية ويحافظ على الحياة على كوكب الأرض ويحمي الإنسان على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالحوار الافتراضي المنعقد حول دعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العالمي والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور حمد لله زيدان مستشار الوزيرة لرئاسة مصر لمؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تضم 195 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حماية وصون التنوع البيولوجي يحقق 14 هدفا من اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويعود بالنفع على الانسان ويربطه أكثر بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية لحماية حياته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والذى اصبح واضحا في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19).

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