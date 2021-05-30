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عمرو أديب يرد على شائعة توجهه إلى غزة برفقة الحديدي

الأحد 30/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تداول أخبار اليوم أن هناك وفد إعلامي مصري توجه إلى غزة وعلى رأسه عمرو أديب ولميس الحديدي، معلقا: "موضوع مضحك".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه فوجىء بانتشار تصريحات على لسانه، وصور له من غزة، لافتا إلى أنه تم استخدام صور قديمة له خلال زيارة سابقة إلى عزة.

وأضاف، "الإخوان بيقولوا شوفوا عمرو كان خايف.. وعمرو مراحش أي حتة، ولما راح زمان لم يكن خائفا، وكان في حماية ضابط حمساوي داخل غزة"..

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