نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)







يصادف اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان القدير حسن حسني الذي أسعدنا بفنه الراقي طوال حياته، فما زال الجمهور يتذكروه في دعائهم، ومازالوا يشاهدون أعماله إلى وقتنا الحالي ويتفاعلون معها كأنها المرة الأولى التي يشاهدونها فيها.



وبهذه المناسبة تواصل " الفجر الفني " مع ابنه هشام ليكشف لنا عن بعض الجوانب الإنسانية في حياة والده الراحل، مُشيرًا إلى أنه كان يتعامل معهم على أنه صديقاً لهم.



وتابع قائلاً:"كان حنين جداً، بيعشق أحفاده، كان صديق قبل ما يكون أب، كان لما بيقلب أب كان بيبقى زعلان من حد فينا، إنما هو على طول كان بيتعامل معانا كأصدقاء، مكنش من هواة الضرب ولا الشدة، لما كان بيتعصب كان بيتعصب ثواني، لو زعل من حد من ولاده يقولي اندهله يجي يصالحني ميقدرش يقعد زعلان من حد كتير كان بيتعامل صاحب وصديق مش اكتر ومكنش شديد خالص وكنا بنعمله ألف حساب".



وأشار إلى أنه كان يحرص على إعداد أكلات لهم، مُضيفًا :" زمان كان فيه أكلات مسميها أكلة يوم الخميس، كل يوم خميس كان يدخل يعمل اكلة إنما في الفترة الأخيرة لأ، كان بيدهول المطبخ بس كان بيعمل أكل حلو".



وأوضح أنه كان يكره الكآبة، مُضيفًا:" مكنش بيحب القعدة الكئيبة، وإحنا قاعدين معاه لو حد سرح منه كانت بتبقى مشكله، كان ميسبهوش، كان بيحب يتدخل في التفاصيل، كانت قعدته ف البيت زي ما كان بيظهر في التلفزيون مكناش بنحس إنه كان بيمثل لأن بالنسبه لينا كان طبيعي، كان بيتعامل معانا زي ما كان بيتعامل في عبود على الحدود، مكنش بيقلب جد إلا لو في موضوع مستدعي كده وعلى قد الموضوع وخلاص".



وعن ما إذا كانوا يشاهدون أعماله عند إشتياقهم له، فقال :"الفترة الأولى كانت صعبة علينا جداً بالذات عليا أنا؛ لإن مكناش مستوعبين المسألة بعد كده أما استوعبنا وربنا ألهمنا الصبر بدأنا نرجع نتفرج على أعماله؛ لإن في حاجات معينة بيضحكنا فيها حتى لو بقالها ٢٠ سنة أو٣٠ سنة".



وأكد هشام على أنهم يفضلون مشاهدة كل أعماله الكوميدية، ولاسيما"عبود على الحدود"،" الناظر"،" يا أنا ياخالتي"،" غبي منه فيه"، مُشيرًا إلى أنهم لايملون إذا شاهدوا" غبي منه فيه مرتين في اليوم، وأنهم يضحكون عليه كأنهم يشاهدونه لأول مرة.



وشدد هشام على أن حب الناس كان أهم شئ عند والده مُضيفًا:"مصر والعالم العربي كلهم بيحبوه، واحنا عارفين الناس قد إيه بتحبه لما توفى أنا اتخضيت، أول أسبوعين استقبلت مكالمات كتير جدًا مافيش بلد في العالم مستقبلتش مكالمات منها، الناس بتحبه بجد، في قصة حب بينه وبين جمهوره، كان متواضع وبسيط وبيحب كل الناس بيعرف يتعامل مع كل الطبقات كان محبوب".



وعن الوصايا التي أوصاها لهم، فقال :" كان بيوصينا دايما على حب الناس، وإن البني آدم يحافظ على إسمه وعلى سيرته، دي كانت مهمه جداً بالنسبه له مبيهزرش فيها".



وعن الفنان الذي يصلح لتجسيد قصة حياته، فقال :" كل فنان ليه كراكتره وصفاته، أنا مش من أنصار فلان يبقى زي فلان، لكن ممكن يبقى فيه من روح وطبع فلان، ومن الناس القدام كان بيحب حسين رياض جداً وسراج منير وعبد المنعم إبراهيم، ساعات كنت بحس إنه قربب من الناس دي في حاجات إنما هو شخصيته شخصية حسن حسني، إنما في الجيل الجديد ده كان بيعرف يعمل أبديت كل الناس اللي طلعوا جداد كان ليه بصمة واضحه في طلوعهم وكانوا بيصروا عليه، وكان بيسعد بذلك؛ لإنه كان بيحس إن ربنا جعله سبب إن الناس دي تطلع، كل الأولاد الجداد من أول علاء ولي الدين لهنيدي لحلمي للسقا لكريم عبد العزيز لمحمد سعد لهاني رمزي كان بيعتبرهم ولاده، كان بيعشق علاء، عشان أقولك مين اللي يقدر يشتغل شغله كل ممثل ليه كراكتره، يظل حسن حسني الله يرحمه هو حسن حسني ليه حاجات معينة الناس متعرفش تتفرج عليها إلا منه".