20 لاعباً في قائمة كوكاكولا لموقعة الزرقا بالقسم الثاني



أعلن الجهاز الفني لفريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى، قائمة الفريق الذي يخوض مباراته أمام فريق الزرقا، في الرابعة من عصر الإثنين، على ملعب الزرقا، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من منافسات دوري القسم الثاني .



وتشهد القائمة غياب محمد علي ميلا حارس الفريق، وفضل المدير الفني إراحة الحارس تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة القناة .



وتضم قائمة الفريق كلا من : أحمد عيد، عمرو عبدالمجيد، أحمد عبدالمنعم، محمد الحسيني، كريم صلاح، كريم عبدالنبي، محمد يسري، أحمد فوزي، حسام زين، أحمد أبو الخير، محمود سعد، محمد علاء لالا، كريم عرفات، جابر سالم، جون افييري، محمود صبري، محمد عبدالعزيز، ايريك، رضا الويشي، حسام عبدالواحد.



ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بينما يأتي فريق الزرقا في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.