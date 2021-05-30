"الجمهور ذنبه إيه".. حجاج العظيم يؤدي دوره في مسرحية "أبو العربي" عقب وفاة شقيقته

وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنان حجاج عبد العظيم عقب وفاة شقيقته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأثنى هاني رمزي على حجاج عبد العظيم في رسالته بسبب إصراره على الحضور لتجسيد دوره في مسرحية "أبو العربي"، حيث كتب قائلا: " تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل ألاَمه وصدمه خبر وفاه أخته قبل العرض المسرحى لمسرحيه أبو العربى بدقائق وأصر أن يقام العرض رغم إنهياره الشديد وقال لى الجمهور ذنبه إيه وبالفعل قام بدوره حتى أسدل الستار هذه هى إحدى معاناه الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه عزائى لك ولأسرتك والبقاء لله".



يذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم أعلن عن وفاة شقيقته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ أيام قليلة.