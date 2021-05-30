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مبارتان في مؤجلات دوري القسم الثاني

الأحد 30/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الرابعة من عصر الإثنين الساعة الرابعة عصراً مباراتان مؤجلتان بالمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني .

ومن المقرر أن يتلقي كلاً من :

1- الزرقا مع كوكاكولا

يصطدم فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى بفريق الزرقا بقيادة أيمن الجمل، ويدخل كوكاكولا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

بينما فريق الزرقا صاحب الملعب في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في مثلهم.

يسعى الفريقان إلى الفوز في المباراة، كوكاكولا حتى يلحق بأهل القمة والزرقا للخروج من شبح الهبوط .

حقق فريق كوكاكولا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول سجله جابر سالم.

2- المريخ مع طنطا

ويشهد ملعب نادي المريخ مواجهه ناريه بين فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق طنطا بقيادة وليد المحروقى ويشهد حماده مرزوق المدير الفني الجديد الملعب من المدرجات.

يدخل فريق المريخ اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 14 هدف.

بينما فريق طنطا متذيل المجموعة برصيد 21 نقطة بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدف وسكنت شباكه 25 هدف.

شهدت مواجهة الدور الأول فوز المريخ بهدفين سجلهمما محمود اجوجو أحدهما من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 41 نقطة
2- الداخلية 39 نقطة
3- القناة 37 نقطة
4-الترسانة36 نقطة
5- كوكاكولا 36 نقطة
6- منتخب السويس 35 نقطة
7- النصر 32 نقطة
8- زد32 نقطة
9- السكة 32 نقطة
10- بتروجت 31 نقطة
11- المريخ 31 نقطة
12- جمهورية شبين 30 نقطة
13- النجوم 27 نقطة
14- الزرقا 27 نقطة
15- سرس الليان 26 نقطة
16- طنطا 21 نقطة

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