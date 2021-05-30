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خبير يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

الأحد 30/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، إن الأعمال الهندسية الخاصة برفع سد النهضة لحجز 13.5 مليار متر مكعب، ما زالت ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى أن تعلية الممر الأوسط من المفترض ان يسبقه خطوة أخرى تتمثل في تركيب التوربينات المراد تشغليها لتوليد الكهرباء، لأن رفع الممر الأوسط دون تركيب التوربينات سيؤدي إلى إعاقة في لعمل والتشغيل.

وتابع "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى ببرنامج "الجونالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الأمطار التي تسقط الآن على النيل الأزق تعادل 50 مليون متر مكعب، والمياه التي تخرج من فتحات سد النهضة تقدر بـ50 مليون متر مكعب، وبالتالي لا توجد أي زيادة في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن مياه الأمطار قد تصل لـ200 مليون متر مكعب يوميًا نهاية الشهر المقبل، متسائلًا عن امكانية انجاز إثيوبيا بتعلية الممر الأوسط لسد النهضة للقيام بالملء الثاني خلال 30 يومًا من الآن أم لا؟. 

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