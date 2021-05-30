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شاهد.. تصريح عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن أزمة سد النهضة

الأحد 30/مايو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت جيرالدين جيريفيت، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل على ملف سد النهضة من عدة زوايا بهدف أن يكون هناك استقرار في المنطقة والحد من الانتهاكات في منطقة تيجري الإثيوبية.

وأضافت " جيرالدين" في لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "نعمل من أجل إيجاد الحلول الأمثل لأزمة سد النهضة وندرك أن هناك مخاوف حقيقة عند الدول الثلاث، ويجب أن يكون هناك تسوية توافق عليها جميع الأطراف ونحن في المرحلة الأولى من أجل تحقيق أنسب حل لهذه الأزمة".

وتابعت "المبعوث الأمريكي أجرى مباحثات بمصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لحل أمثل لقضية سد النهضة، ونؤيد التوصل إلى تسوية دائمة توقع عليها الدول الثلاث حول سد النهضة".

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