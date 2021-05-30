قافلة طبية علاجية بقريه 30 بصار في الدقهلية توقع الكشف على 1363 مريض خلال يومين

أقامت صحة الدقهلية قافلة طبية مجانية استهدفت قرية ٣٠ بصار التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، وقعت الكشف الطبي علي ١٤٦٣ مريض خلال يومين.



وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية 30 بصار مركز بلقاس خلال يومي 28، 29 مايو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1363 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).



وقد كان البيان الختامي كالآتي باطنة 325، أطفال 393، عظام 172، جلدية 191، أسنان 110، جراحة 42، نسا وتنظيم أسرة 130.



كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 308 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 148 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى.





وتم الكشف على 127 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 16 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 2 قرارات نفقه الدوله.



وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



