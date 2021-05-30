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رياضة البرلمان تهنئ سلة الزمالك بالتتويج باللقب الإفريقي

الأحد 30/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك، لتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة السلة.

 

وقال حسين في تهنئته للزماك: "أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة لنادي الزمالك بعد تحقيق لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة السلة".

 

وأضاف حسين: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف لنادي الزمالك وللرياضة المصرية".

 

وتابع:" إذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالكعلى تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

 

وأتم:" نرجو الله دوام التقدم والتوفيق لنادي الزمالك لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

 

وتُوج الزمالك بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال (BAL)، التي أقيمت في رواندا تحت رعاية الـNBA، ذلك بعد فوزه بالمُباراة النهائية على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

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