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استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد

الأحد 30/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتطعيم جميع المعلمين والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك المشاركين في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021م. وذلك حرصا علي سلامتهم وسلامة الطلاب.

واستمرار للتعاون المثمر والفعال بين مديريتي التربية والتعليم والصحة ببورسعيد، بشأن تطعيم لقاح كورونا بمقار مدارس بورسعيد استمرت جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا لكافة العاملين بالقطاع التعليمي وبالتنسيق مع الدكتور أحمد هاشم وكيل وزارة الصحة مع د نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد
استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة في إعطاء لقاح كورونا للعاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد

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