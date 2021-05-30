الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن مهتمة بإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات

قالت جيرالدين جيريفيت، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مهتمة بتمهيد الطريق لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.



وأضافت " جيرالدين" في لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "نركز حاليا على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطينية ومن ثم إنعاش حل الدولتين، وذلك بتوفير المساعدات الإنسانية من أجل تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للشعب الفلسطينية والإسرائيلي على حد سواء".



وفيما يتعلق بالملف الليبي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بشراكة قوية مع مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا، مستطردة "هناك وفد أمريكي من عدد من المسئولين قام مؤخرًا بزيارة ليبيا من أجل إتمام المناقشات مع السلطات الليبية لترحيل المرتزقة من الأراضي الليبية".



وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، "نسعى لإخراج المرتزقة من ليبيا وتهيئة الأجواء الصحيحة لإجراء الانتخابات، ونتمسك بدعم الحلول السياسية السليمة في ليبيا وإنجاز الحوار الليبي دون تدخل خارجي".

