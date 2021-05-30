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اعتقال أجنبي بحوزته 40 كيلوغراما من الحشيش في موريتانيا

الأحد 30/مايو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتقل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العلقية في موريتانيا اليوم، أجنبيا بحوزته 40 كيلوغراما من الحشيش المخدر في منطقة البصرة بالعاصمة نواكشوط.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن مكتب مكافحة المخدرات بدأ التحقيق مع المشتبه فيه وهو أجنبي الجنسية، مرجحة أنه ينشط ضمن "عصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

 

ولم تذكر المصادر جنسية المتهم إلا أنها أشارت إلى أنه "من المرجح أن تقود التحقيقات والتحريات التي يجريها مكتب مكافحة المخدرات إلى تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها".

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