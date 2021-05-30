التموين: نستهلك 120 ألف طن زيت شهريا



وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يتم رفع سعر لتر الزيت بعد الزيادة السعرية التي حصلت على مستوى العالم منذ بداية جائحة كورونا لوجود أرصدة كافية من المنتج، منوها بأنه مع استمرار الزيادة السعرية تقرر تحريك سعر الزيت.



واوضح أن عبوة زجاجة الزيت 800 جنيه أصبح 17 جنيه، وعبوة اللتر يبلغ سعرها 21 جنيه، منوها بأن هناك لجنة عليا للزيوت تنعقد لمناقشة الأسعار.



ونفى ما تردد عن زيادة أسعار اللحوم، قائلا: "عندنا رصيد كافي ولم تتحرك أسعار اللحوم في المنافذ التموينية".



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر تستورد 95% من الزيت، ونستهلك 120 ألف طن شهريا زيت، ونصف الكمية توجه للمخصصات التموينية.