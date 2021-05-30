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في ليلة تتويجه باللقب.. "الهلال" يُزيّن موسمه بثلاثية في مرمى "الفيصلي"

الأحد 30/مايو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
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اختتم فريق الهلال موسمه من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على نظيره الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة 30 ـ الأخيرة ـ من المسابقة.

ونُظم قبل انطلاق المباراة ممر شرفي مزدوج كون الهلال هو بطل النسخة الجارية من بطولة الدوري والفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت الدقيقة (11) من عمر الشوط الأول إلغاء الحكم هدفًا سجله المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال بافيتيمبي غوميز بداعي التسلل.

وتقدم الهلال في الدقيقة (27) عن طريق هدف سجله المحترف الإيطالي في صفوفه سيباستيان جيوفينكو قبل أن يتعادل جيلرمي للفيصلي في الدقيقة (29).

وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة (59) بعد تسديده ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه قبل أن يُضيف عبدالله الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة (68)، بينما سجل تفاريس الهدف الثاني للفيصلي في مرمى الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3)

واختتم الهلال بهذا الفوز موسمه برفع رصيده إلى النقطة 61 متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة التي توّج بها، بينما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 36 في المركز 12.

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