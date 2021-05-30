مواجهات قوية للصيد والقومي وبشتيل بالقسم الثالث



تقام الثلاثاء، في الرابعة عصراً مباريات الأسبوع الثامن والعشرون، بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة نظيرة فريق الصف الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.



ويخرج مستقبل وطن السادس برصيد 40 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.



ويستضيف الإتصالات المتصدر برصيد 75 نقطة فريق القومي الثالث برصيد 48 نقطة.



ويحل فريق العياط صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة ضيفاً على فريق جينيس متذيل المجموعة برصيد 21 نقطة.



ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة.



ويخرج كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة لملاقاة جولدي صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة.



ويستضيف حلوان العام التاسع برصيد 31 نقطة نظيرة فريق أكتوبر الي يتواجد في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.



ويخرج المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة لملاقاة الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 75 نقطة

2- كاسكادا 49 نقطة

3- القومي 48 نقطة

4- المعادي 47 نقطة

5- أبو النمرس 42 نقطة

6- مستقبل وطن 40 نقطة

7- جولدي 36 نقطة

8- العياط 33 نقطة

9- حلوان العام 31 نقطة

10- البدرشين 31 نقطة

11- بشتيل 28 نقطة

12- الصيد 25 نقطة

13- الصف 25 نقطة

14- أكتوبر 24 نقطة

15- أوسيم 22 نقطة

16- جينيس 21 نقطة