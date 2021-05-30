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"الرويلي" يلتقي القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين ورئيس الأركان

الأحد 30/مايو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
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استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، وذلك في مقر القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس هيئة الأركان إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم قاعدة عيسى الجوية، معالي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب البحريني قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع مملكة البحرين.

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