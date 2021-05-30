الخارجية الأمريكية: نقدر جهود الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

قالت جيرالدين جيريفيت، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر جهود الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار بغزة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب للفلسطيني.



وأضافت " جيرالدين" في لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الاونروا ومنظمات أخرى، وستركز على الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين".



وفي سياق منفصل وجهت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، الشكر إلى مصر على الجهود المبذولة في الأزمة الليبية ومعالجة القضايا الإقليمية المتعلقة بقضية سد النهضة من أجل تدوير القضايا بين الدول الثلاثة.

