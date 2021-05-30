Advertisements

الخارجية الأمريكية: نقدر جهود الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت جيرالدين جيريفيت، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر جهود الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار بغزة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب للفلسطيني.

وأضافت " جيرالدين" في لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الاونروا ومنظمات أخرى، وستركز على الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين".

وفي سياق منفصل وجهت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، الشكر إلى مصر على الجهود المبذولة في الأزمة الليبية ومعالجة القضايا الإقليمية المتعلقة بقضية سد النهضة من أجل تدوير القضايا بين الدول الثلاثة.

أخبار تهمك

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 5 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بتحط العقدة في المنشار.. أديس أبابا تتحدى واشنطن وكلمة السر "سد النهضة"

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ يوم

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

10:53 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»