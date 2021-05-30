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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

الأحد 30/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وذلك على هامش حضور الوزيرة للجلسة العامة للمجلس اليوم والتي عقدت لاعتماد مشروع قانون الخطة الاجتماعية والاقتصاديه للعام المالي 21/2022 والتى تم اعتمادها من مجلس الشيوخ.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملفات عمل الوزاره واوجه التعاون مع مجلس الشيوخ

كما تناولت السعيد الحديث حول ما أنجزته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتعاون مع كل شركاء التنمية من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ والذي جاء في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت -ولا تزال- العديد من التحديات المتقاطعة مع عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس الموقر. والحرص علي المشاركة في جلسات اللجان النوعيه والتواصل مع السادة النواب

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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس

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