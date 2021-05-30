الزمالك يتعثر في كمين الجونة بتعادل سلبي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الزمالك مع فريق الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز ليرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 55 في المركز الأول.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى.. محمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” واحمد فتوح وأحمد عيد في خط الدفاع، ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” وشيكابالا ويوسف أوباما في خط الوسط، وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم .

بدأت المباراة بمحاولات من الزمالك لامتصاص هجوم فريق الجونة والسيطرة المبكرة علي وسط الملعب ويحاول الفريق الأبيض السيطرة من أجل إحراز هدف مبكر يريح لاعبي الزمالك.

يظهر الزمالك امام مرمي الجونة بعد تمريرة رائعة من روقا لاحمد فتوح في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء يفشل أحمد فتوح الظهير الأيسر في التعامل معه ويسددها أعلي من المرمي ويواصل الزمالك ضغطه ويواصل فريق الجونة دفاعه .

يهدر أوباما هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة بعد تمريرة عرضية من شيكابالا لاوباما الذي يفشل في ترجمتها برأسه في مرمي اسلام طارق الذي يتصدي لها ويظهر الزمالك الأخطر بكل المقاييس بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول .

يواصل الزمالك الظهور والسيطرة علي وسط الملعب ويظهر الأخطر في الملعب ولكن دون ترجمة حتي الآن لهذه الخطورة رغم السعي لإحراز الهدف الاول ، لكن الدفاع المنظم لفريق الجونة حتي الآن يمنع الزمالك من إحراز الهدف الاول رغم مرور 25 دقيقة .

ويحدث عنف غير مبرر من لاعبي الجونة مع لاعبي الزمالك دون أي انذارات من حكم المباراة محمود ناجي الذي يظهر متوترا في اللقاء وتغاضى في أكثر من مرة عن احتساب انذارات ضد لاعبي الجونة ، ويحاول الفريق الأبيض أن يستعيد زمام المبادرة واحراز الهدف الاول في اللقاء .

منح الحكم محمود ناجي انذارين متتاليين للاعبي الجونة لكل من لؤي وائل وعمرو السعداوي بعد سلسلة من التدخلات العنيفة ضد لاعبي الزمالك ويتبعها بانذار لاحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الزمالك للاعتراض علي خشونة وعنف لاعبي الجونة ، ويستمر التعادل السلبي مسيطرا علي أحداث اللقاء رغم مرور 35 دقيقة من عمر الشوط الأول ثم إنذار جديد للعربي بدر لاعب الجونة في الدقيقة 38 .

في اخر دقيقة من عمر الشوط الأول يفشل لاعبو الزمالك في إحراز الهدف الاول في الدقيقة 44 ، ويحتسب الحكم دقيقتين وقتا محتسبا بدل ضائع ولكن دون أي خطورة تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

يبدأ الزمالك الشوط الثاني من المباراة بتركيز اكبر وفاعلية من أجل إحراز الهدف الاول المبكر في ظل الدفاع القوي من فريق الجونة ، ويقوم رضا شحاتة مدرب الجونة بتغيير عمرو بركات ونزول الشبراوي بديلا له وايضا نجويم بدلا من محمد الحبيب يكن .

يظهر فريق الجونة بشكل أفضل في الشوط الثاني ويحاول مبادلة الزمالك الهجوم ويتحصل علي ضربة حرة أمام مرمي الزمالك بعد عرقلة محمد عبد الغني للعربي بدر ويتحصل عبد الغني علي إنذار ويتصدي لها جوزيف نجويم وتصطدم بحائط لاعبي الزمالك ، ويظهر الجونة افضل في الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني ويتحصل محمود حمدي الونش علي إنذار نتيجة عرقلة لاعب الجونة .

يخرج الحكم محمود ناجي الإنذار الثاني والكرت الاحمر للاعب الجونة العربي بدر بعد ادعاء السقوط في منطقة الجزاء في الدقيقة 58 ، ويسقط بعد الطرد حارس الجونة اسلام طارق لاضاعة بعض الوقت لحين إجراء التغييرات وبالفعل يجري شحاتة تغيير ثالث بنزول ناصر ناصر بدلا من عمرو السعداوي .

تمر 65 دقيقة من عمر اللقاء والتعادل السلبي مسيطر علي اللقاء بعد أن نجح سيرجي اكا في اخراج كرة الونش من علي خط المرمي ، يجري كارتيرون تغييرين في الدقيقة 70 بنزول اسلام جابر بدلا من روقة واسامة فيصل بدلا من شيكابالا .

يجري الفرنسي كارتيرون تغيير جديد بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 80 ، هجوم عشوائى من الزمالك ينتج عنه إنذار لأسامة فيصل للاعتراض علي أحد الكرات المشتركة بين الفريقين ، كرة سريعة ترتد بهجمة مرتدة يفشل سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف في الدقيقة 85 ، ويقوم كارتيرون بإخراج احمد فتوح واقتحام مروان حمدي بديلا له .

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ومازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء ، ويحتسب الحكم محمود ناجي 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع ، هدف يضيع من الزمالك عن طريق سيف جعفر ويسقط بعدها حارس الجونة لاضاعة مزيد من الوقت ويجري الجونة تغيير اخير بنزول عموري بدلا من الشبراوي ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.