مفاجأة.. عمرو أديب يكذب خبر وصوله لغزة وهذه حقيقة تواجده في فلسطين

يعتبر ملف القضية الفلسطينية أبرز القضايا التي تأتي في أوليات مصر دائما، فهي تدافع عن شقيقتها قلبا وقالبا بل أيضا تمدها بالمساعدات.





وكان من الأشياء اللافته للانتباه اليوم الأحد هو انتشار صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي وسط شوارع غزة تقديرا لجهوده في محاولة حل هذه القضية العصيبة.





عمرو أديب ووصوله غزة

وكانت المفاجأة من العيار الثقيل، هو خروج الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "mbc مصر" لينفي ما ذاعته بعض وسائل الإعلام بوصوله على رأس وفد إعلامي هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي إلى قطاع غزة.





وخلال برنامجه أيضا، نفى "أديب التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام على لسانه، مؤكدا أنه لم يغادر المحروسة وأنه لم يدلي بأي تصريحات.





لافتات الرئيس السيسي

وكانت ضربة من العيار الثقيل ، واستكمالا لدور مصر في ملف القضية الفلسطينية، أشارت وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تواجد صور كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الشوارع الرئيسية بمدينة غزة اليوم الأحد.





وكان اللافت للانتباه هو أن الصور الخاصة بالرئيس السيسي كتب عليها: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".





وفي سياق متصل، كان قد أكد الرئيس السيسى دعمه للقيادة الفلسطينية، موجها رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ينقلها رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.





اتفاق فلسطيني مصري

وفي سياق متصل، كان قد اتفق أبو مازن مع رئيس الخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.