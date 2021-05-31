السفير الفلسطيني يكشف كواليس لقاء أبو مازن وعباس كامل (فيديو)

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه فخور بما حققته مصر من نهضة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة ليست دولة عربية مؤثرة على مستوى المنطقة فقط، بل دولة مؤثرة ومحورية على مستوى العالم والإقليم.





وتابع "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى؛ ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما تقوم به القاهرة لصالح القضية الفلسطينية مُقدر بشكل كبير من القيادة والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها، خاصة وأن مصر شريك مع فلسطين في كل شيء.





وتابع أن اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية حمل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمن في مقدمتها بأن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية.



