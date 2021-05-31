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السفير الفلسطيني يكشف كواليس لقاء أبو مازن وعباس كامل (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه فخور بما حققته مصر من نهضة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة ليست دولة عربية مؤثرة على مستوى المنطقة فقط، بل دولة مؤثرة ومحورية على مستوى العالم والإقليم.

وتابع "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى؛ ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما تقوم به القاهرة لصالح القضية الفلسطينية مُقدر بشكل كبير من القيادة والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها، خاصة وأن مصر شريك مع فلسطين في كل شيء.

وتابع أن اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية حمل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمن في مقدمتها بأن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية.

ولفت السفير، إلى أن القاهرة بالشراكة مع الأردن تقوم باتصالات مكثفة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف ما يجري في القدس لخلق مناخ مناسب لإعادة إعمار قطاع غزة، وإحداث انطلاقة جدية في المسار السياسي.

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فلسطين عباس كامل بوابة الفجر الفجر

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