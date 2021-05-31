عبدالمنعم سعيد: نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد بفلسطين والتجهيز لعملية سلام فعالة

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عبدالمنعم سعيد: نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد بفلسطين والتجهيز لعملية سلام فعالة
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:05 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر يمكنها تصل لحل في القضية الفلسطينية يجنب جميع الأطراف خسائر كبيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الأطراف لها مصلحة مع مصر والرئيس الفلسطيني هو قائد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور السلطة الفلسطينية في عملية تعمير غزة.
وأردف: "نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد والتجهيز للعملية سلام فعالة".
ووجه عبدالمنعم سعيد، رسالة لمنتقدي دور مصر في إعادة إعمار غزة، قائلا: "لن نأخذ شيئا من عملية تعمير غزة، لو عندكم طريقة تعملوا إعمار من غيرنا انطلقوا".
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