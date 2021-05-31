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عبدالمنعم سعيد: نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد بفلسطين والتجهيز لعملية سلام فعالة

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر يمكنها تصل لحل في القضية الفلسطينية يجنب جميع الأطراف خسائر كبيرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الأطراف لها مصلحة مع مصر والرئيس الفلسطيني هو قائد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور السلطة الفلسطينية في عملية تعمير غزة.

وأردف: "نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد والتجهيز للعملية سلام فعالة".

ووجه عبدالمنعم سعيد، رسالة لمنتقدي دور مصر في إعادة إعمار غزة، قائلا: "لن نأخذ شيئا من عملية تعمير غزة، لو عندكم طريقة تعملوا إعمار من غيرنا انطلقوا".

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فلسطين عبد المنعم سعيد الفجر

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