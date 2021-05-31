Advertisements
"القومي للبحوث" يكشف معوقات إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 02:36 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال دكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إنه عندما دخل فيروس كورونا المستجد مصر تم العمل على لقاح بخطواته الأولية، ولكن من حسن الحظ أنه لم ينتشر في البلد فتوقف الأمر عند تلك الخطوات المبدئية، ولكن هناك أمور غريبة تحدث لتعرقل مسيرة إنتاج اللقاح.
وأشار أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، خلال تصريحات إعلامية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المعهد القومي للبحوث وهيئة الدواء يعملان على نجاح هذا الملف، بدون تحديد ميعاد محدد للانتهاء من العمل على اللقاحات، وذلك نظرًا لزيادة المطالب دون سبب واضح.
وتابع، أنه عندما دخلت أنفلونزا الطيور البلاد في عام 2006 قدمنا لقاحا ممتازا، وفي ذات التوقيت بدأت محاولات مضنية لوقف اللقاح، وذلك لأن هناك بعض المصانع الخاصة استوردت اللقاح، وافتعلوا العديد من المشكلات والمعارك لوقف تصنيع اللقاح في مصر.
واسترسل "علي": "بداية عملنا على جائحة كورونا استشعرنا ضخامة حجم المشكلة وكانت هناك محاولات لتصنيع أربع لقاحات باتجاهات دولية متعارف عليها في هذا المجال، ومن بين تلك اللقاحات استكمل منهم واحد المسيرة والأخر على وشك الانتهاء من العمل عليه".
واستكمل: "هو لقاح استُخدمت فيه تكنولوجيا وبحث عالي الدقة، لأنه صنع على نوعين من الفيروسات وهما H1N1 وH3N2، وأن المركز القومي للبحوث في طريقه للانتهاء من تطوير لقاحين مصريين خالصين اوشكوا على الانتهاء وسوف يتم تسويقهما لاحد الشركات العالمية لاستكمال باقية المشوار".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements