"القومي للبحوث" يكشف معوقات إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)

قال دكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إنه عندما دخل فيروس كورونا المستجد مصر تم العمل على لقاح بخطواته الأولية، ولكن من حسن الحظ أنه لم ينتشر في البلد فتوقف الأمر عند تلك الخطوات المبدئية، ولكن هناك أمور غريبة تحدث لتعرقل مسيرة إنتاج اللقاح.





وأشار أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، خلال تصريحات إعلامية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المعهد القومي للبحوث وهيئة الدواء يعملان على نجاح هذا الملف، بدون تحديد ميعاد محدد للانتهاء من العمل على اللقاحات، وذلك نظرًا لزيادة المطالب دون سبب واضح.





وتابع، أنه عندما دخلت أنفلونزا الطيور البلاد في عام 2006 قدمنا لقاحا ممتازا، وفي ذات التوقيت بدأت محاولات مضنية لوقف اللقاح، وذلك لأن هناك بعض المصانع الخاصة استوردت اللقاح، وافتعلوا العديد من المشكلات والمعارك لوقف تصنيع اللقاح في مصر.





واسترسل "علي": "بداية عملنا على جائحة كورونا استشعرنا ضخامة حجم المشكلة وكانت هناك محاولات لتصنيع أربع لقاحات باتجاهات دولية متعارف عليها في هذا المجال، ومن بين تلك اللقاحات استكمل منهم واحد المسيرة والأخر على وشك الانتهاء من العمل عليه".



