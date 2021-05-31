Advertisements

"القومي للبحوث" يكشف معوقات إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال دكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إنه عندما دخل فيروس كورونا المستجد مصر تم العمل على لقاح بخطواته الأولية، ولكن من حسن الحظ أنه لم ينتشر في البلد فتوقف الأمر عند تلك الخطوات المبدئية، ولكن هناك أمور غريبة تحدث لتعرقل مسيرة إنتاج اللقاح.

وأشار أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، خلال تصريحات إعلامية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المعهد القومي للبحوث وهيئة الدواء يعملان على نجاح هذا الملف، بدون تحديد ميعاد محدد للانتهاء من العمل على اللقاحات، وذلك نظرًا لزيادة المطالب دون سبب واضح.

وتابع، أنه عندما دخلت أنفلونزا الطيور البلاد في عام 2006 قدمنا لقاحا ممتازا، وفي ذات التوقيت بدأت محاولات مضنية لوقف اللقاح، وذلك لأن هناك بعض المصانع الخاصة استوردت اللقاح، وافتعلوا العديد من المشكلات والمعارك لوقف تصنيع اللقاح في مصر.

واسترسل "علي": "بداية عملنا على جائحة كورونا استشعرنا ضخامة حجم المشكلة وكانت هناك محاولات لتصنيع أربع لقاحات باتجاهات دولية متعارف عليها في هذا المجال، ومن بين تلك اللقاحات استكمل منهم واحد المسيرة والأخر على وشك الانتهاء من العمل عليه".

واستكمل: "هو لقاح استُخدمت فيه تكنولوجيا وبحث عالي الدقة، لأنه صنع على نوعين من الفيروسات وهما H1N1 وH3N2، وأن المركز القومي للبحوث في طريقه للانتهاء من تطوير لقاحين مصريين خالصين اوشكوا على الانتهاء وسوف يتم تسويقهما لاحد الشركات العالمية لاستكمال باقية المشوار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا المصري كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ ساعة و 24 دقيقة

شقيق أجويرو يفتح النار على جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 7 ساعات

طليقة علي ربيع توجه رسالة له بعد احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما "مليكة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

إصابة 7 بالفطر الأسود بالشرقية.. ورئيس جامعة الزقازيق يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

01:59 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»