أستاذ اقتصاديات صحة: نسجل 90 ألف طلب حصول على اللقاح يوميا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إقبال المواطنين على الحصول على لقاح كورونا تزايد، حيث يصل عدد طلبات التسجيل اليومية إلى 90 ألف طلب.





وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد لقاح يؤدي إلى آثار جانبية طويلة المدى، حيث إما يحدث أثار جانبية خلال أسبوع، أو لا يحدث أي آثار، معلقا: "مفيش حاجة اسمها لقاح يسبب توحد".



