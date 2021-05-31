Advertisements
أستاذ اقتصاديات صحة: نسجل 90 ألف طلب حصول على اللقاح يوميا (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 03:45 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إقبال المواطنين على الحصول على لقاح كورونا تزايد، حيث يصل عدد طلبات التسجيل اليومية إلى 90 ألف طلب.
وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد لقاح يؤدي إلى آثار جانبية طويلة المدى، حيث إما يحدث أثار جانبية خلال أسبوع، أو لا يحدث أي آثار، معلقا: "مفيش حاجة اسمها لقاح يسبب توحد".
وأضاف، أن تكنولوجيا اللقاح الروسي نفس تكنولوجيا لقاح "أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون"، منوها بأن السياسة لو تدخلت في اللقاحات سنشهد مسائل احتكارية للقاحات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements