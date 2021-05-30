بالسكين والشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

تعرض اللواء ماهر كامل هشام رئيس حي عين شمس، صباح اليوم، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من قِبل 5 مجهولين أمام منزله بمدينة نصر.





وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".



