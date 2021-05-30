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بالسكين والشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

الأحد 30/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعرض اللواء ماهر كامل هشام رئيس حي عين شمس، صباح اليوم، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من قِبل 5 مجهولين أمام منزله بمدينة نصر.

وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".

وقام رئيس حي عين شمس بتحرير محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.

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رئيس حي عين شمس بوابة الفجر الفجر اعتداء

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