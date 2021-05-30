بالسكين والشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

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بالسكين والشوم.. رئيس حي عين شمس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه
الأحد 30/مايو/2021 - 11:22 م
إسماعيل منطاوي
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تعرض اللواء ماهر كامل هشام رئيس حي عين شمس، صباح اليوم، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من قِبل 5 مجهولين أمام منزله بمدينة نصر.
وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".
وقام رئيس حي عين شمس بتحرير محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.
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