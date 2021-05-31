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متحدث الوزراء يكشف القواعد المنظمة للأفراح.. ومواعيد عمل الأندية الاجتماعية

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن قرارات الوزراء الخاصة بإقامة الأفراح ما زالت قائمة بذات القواعد، حيث إنه مسموح بإقامتها في الأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد فقط، على أن ينتهي الفرح في تمام الساعة 11 مساء.

وشدد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، على أن الالتزام بالأعداد في الأفراح حتى في الأماكن المسموحة، لا زال خاضعًا لقرارات سبتمبر الماضي الخاصة بتنظيم الأفراح والتي تشترط عدم زياد أعداد الحضور عن 300 فرد كحد أقصى، وهو ضعف الرقم المسموح به في إقامة المؤتمرات، حيث سيسمح بإقامة المؤتمرات للوزرات والهيئات المختلفة، شريطة أن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى للحضور 150 فردًا.

ولفت، إلى أن إقامة الأفراح وفقًا للقواعد والشروط السالف ذكرها منوط بوزارة السياحة تطبيقه، نظرًا لولايتها على الفنادق حيث تملك وزارة السياحة العقوبات المشددة في حالة مخالفة الفندق الذي يستضيف مناسبات الأفراح لقواعد انتهاء توقيت الفرح أو الطاقة الاستيعابية.

وحول قواعد عمل الأندية الاجتماعية، قال متحدث مجلس الوزراء، إن الأندية الاجتماعية ستغلق أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث يسرى عليها ما يسرى على المولات والمحال التجارية قائلًا: "أيضًا كافة المنشآت الملحقة بالأندية عليها الالتزام بنفس مواعيد الإغلاق".

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