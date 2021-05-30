Advertisements

"اقتصادية دبي" تخالف 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

الأحد 30/مايو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
Advertisements

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية المعلنة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ والحد من انتشاره، ومن أهمها استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة و المراكز التجارية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المستمرة من قبل الجهات المعنية في حكومة دبي والرامية لضمان سلامة وصحة المجتمع.

وبلغت مخالفات المراكز التجارية 32 مخالفة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، و20 مخالفة للمطاعم والمقاهي لتقديم الوجبات داخل المطعم بعد الساعات المسموح بها، و4 مخالفات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في محلات الأسواق المفتوحة، حيث توزعت المحلات المخالفة على عدد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مناطق /البرشاء، وهور العنز، ومرسى دبي، وسيح شعيب/.

وقد أسهمت التخفيضات الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في رفع نسبة زوار المراكز التجارية في دبي مما تسبب بدوره في عدم التزام بعض التجار بتطبيق تعليمات التباعد الجسدي وخاصة في ضبط أعداد المتسوقين داخل المتاجر، وتنظيم الاصطفاف أمام كاونترات الدفع.

وذكرت اقتصادية دبي أنها ومن خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات المعنية بمكافحة جائحة كوفيد-19، تركّز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور.

وشددت "اقتصادية دبي" على ضرورة التزام التجّار التزاماً تاماً بالتدابير الاحترازية، سواء للعاملين أو المتسوقين، كاستخدام الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبهم التعرض لغرامات مالية كبيرة أو التعرض للإغلاق، ويحفظ على الناس صحتهم ويعين المجتمع على تخطي المرحلة الراهنة بسلام.

ودعت الدائرة مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" الذكي، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو التواصل عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae .

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ يوم

بتحط العقدة في المنشار.. أديس أبابا تتحدى واشنطن وكلمة السر "سد النهضة"

منذ ساعة و نصف

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 5 ساعات

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

10:53 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»