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الكشف عن موقف أفشة من المشاركة أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا
الأحد 30/مايو/2021 - 11:29 م
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أفشة، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وقال عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه من الصعب أن يلحق أفشة بمباراة الترجي القادمة ومدة غيابه قد تزيد عن اسبوعين، مضيفا أن اللاعب سيخضع لأشعة أخرى بعد اسبوع من الآن لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام الفريق التونسي.
وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع بينهما 18 يونيو المقبل على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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