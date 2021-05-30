الكشف عن موقف أفشة من المشاركة أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أفشة، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.





وقال عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه من الصعب أن يلحق أفشة بمباراة الترجي القادمة ومدة غيابه قد تزيد عن اسبوعين، مضيفا أن اللاعب سيخضع لأشعة أخرى بعد اسبوع من الآن لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام الفريق التونسي.





وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.









ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع بينهما 18 يونيو المقبل على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.