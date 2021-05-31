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متحدث الوزراء: نواكب العالم عبر تدشين الشهادات المميكنة للحاصلين على اللقاح من المسافرين

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن بعض الدول الأوروبية لن تسمح بالدخول إلى أراضيها لمن لم يحصل على لقاح كورونا، بالرغم من أن الحصول على اللقاح ليس إجباريًا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الشهادة الآن ورقية لمن يسافر لدول الخليج، ويحصل عليها المسافر قبيل مغادرته تفيد بتلقيه اللقاح حيث تكون هذه الشهادة ممهورة بخاتم وزارة الصحة، ويجب على متلقي اللقاح المسافر أن يذهب إلى أي مكتب تصديقات، ويقوم بالتصديق عليه من وزارة الخارجية كإثبات لذلك لتسهيل سفره".

وكشف، عن أن هذا الإجراء سيجري تطبيقه في الأجل القصير، لكن مع لجوء الدول خلال الفترة القادمة لاعتماد هذه الآلية بشكل مميكن بشكل إلكتروني عبر تطبيق هاتفي يثبت تطعيمه، معقبًا: "العالم يتجه للشهادات المميكنة وعلينا أن نجاري ذلك، حيث نبذل جهدًا بهذا الصدد للفترة القادمة، خاصة وأن الشهادات الورقية الفترة المقبلة قد لا تكون معتمدة في دول العالم، وبالتالي هي حل للأجل القصير لتيسير سفر المصريين".

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