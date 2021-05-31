أستاذ فيروسات يكشف عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في تايلاند

كشف الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في تايلاند بعد ظهور سلالة فيتنام التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.





وقال "الشبيني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن التحورات والطفرات حاجة طبيعية خاصة في الفيروسات أحادية الشريط مثل كورونا فيروس.





وأضاف أن هذه التحورات التي حدثت في الفيروس تتسبب في طفرات محسوسة وأخرى غير محسوسة وقد تحدث في جينات أساسية تساعد الفيروس على الانتشار ومقاومة جهاز المناعة وهو ما حدث في السلالة الهندية والبريطانية.





وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة زويل إلى أنه قد يحدث طفرة في الفيروس تجعله يفقد قدرته على الانتشار أو التمسك بمستقبلات الخلية وهو ما يأمل أن يحدث في فيروس كورونا.





وأكد أن التجمعات هي السبب الأول في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والإسراع في تلقي اللقاحات خاصة مع توفيرها من قبل الدولة للمواطنين.



