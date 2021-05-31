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الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحسم ملف التجديد لثلاث نجوم من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

 

وحسم محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، ملف تجديد الثلاثى على معلول وعمرو السولية وصلاح محسن خلال تواجده مع بعثة الأهلى فى الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان.

 

واتفق "بيبو" مع الثلاثى على تجديد عقودهم، وسيتم عقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة بحضور لجنة التخطيط للاتفاق على المقابل المادى لكل لاعب.

 

وينتهى عقد معلول مع الأهلى فى الموسم المقبل، بينما ينتهى عقد السولية وصلاح محسن بعد موسمين ويرغب الأهلى فى الإبقاء على جميع لاعبيه والعناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق للحفاظ على قوام الفريق الأساسى.

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