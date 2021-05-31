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شاهد.. موظفون يلقون مياه صرف صحي في إحدى الترع المبطنة بالأقصر
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:18 ص
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية بالأقصر، تفاصيل إلقاء موظفين بالأقصر مياه صرف صحي في إحدى الترع المبطنة، مشيرا إلى أن أحد المواطنين أبلغه بالواقعة وعلى الفور أرسل لجنة إلى المكان للتحقق من صحة الواقعة.
وأشار "صحصاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه تم إحالة الواقعة لمحافظ الأقصر، وتم إحالة الموظفين ورئيس الوحدة القروية للنيابة.
وأكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية بالأقصر، أن ما حدث خطأ وسيتم محاسبة الموظفين المتسببين في الواقعة، مضيفا: "تصرف فردي وسينالون عقابهم".
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