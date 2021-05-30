Advertisements

أسامة نبيه: الزمالك صادفه سوء توفيق أمام الجونة .. والراحة فرصة للفريق

الأحد 30/مايو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق لم يحالفه التوفيق في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ووجه المدرب العام للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الشكر للاعبي الفريق على الأداء في الفترة الماضية، خاصة أن الزمالك خاض مباريات عديدة تحت ضغط، موضحا أن هناك سوء توفيق واجه اللاعبين في مباراة اليوم أمام الجونة، مما تسبب في خسارة الزمالك لنقطتين.

وأوضح نبيه أن الزمالك يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، موجها الشكر لجميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية.

وتابع نبيه بأن هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء مصر المقاصة في الكأس سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة أن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا تكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم.

وأوضح أسامة نبيه في تصريحاته أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، لكن لاعبي الفريق على قدر المسئولية.. مشددا على أن الزمالك يسعى لتحقيق بطولات، والفريق يؤدي بصورة جيدة.

واختتم نبيه بأن فترة الراحة المقبلة قد تكون الأخيرة قبل الموسم الجديد، رافضا التعليق على مستوى التحكيم في مباراة الجونة، وتمنى التوفيق لجميع الحكام في الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الجونة الزمالك

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

منذ ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق أجويرو يفتح النار على جوارديولا

منذ ساعة و نصف

بعد تكتم وصمت.. درة تكشف لأول مرة حقيقة حملها

منذ أقل من ساعة

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 4 ساعات

بتحط العقدة في المنشار.. أديس أبابا تتحدى واشنطن وكلمة السر "سد النهضة"

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان التشويقي لديو أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال (فيديو)

منذ 33 دقيقة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ 37 دقيقة

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات.. التموين توضح الأسباب وتكشف مفاجأة (فيديو)

منذ 43 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

آخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٢٣ نوفمبر .. البلدوزر يرحل.. وإصابة نجم الفريق

أسامة نبيه: سعيد بانضمام جمعة للمنتخب.. ونتابع حالة لاعبي الزمالك الدوليين

مدرب الزمالك يشيد بمستوى نجوم الفريق في المعسكر

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل القمة

مدرب الزمالك: الفوز على الإنتاج خطوة على الطريق.. وهدفنا استمرار الانتصارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

حبس نجم الزمالك السابق

12:00 ص

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

09:00 م

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

12:00 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»