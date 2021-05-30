أسامة نبيه: الزمالك صادفه سوء توفيق أمام الجونة .. والراحة فرصة للفريق

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق لم يحالفه التوفيق في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ووجه المدرب العام للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الشكر للاعبي الفريق على الأداء في الفترة الماضية، خاصة أن الزمالك خاض مباريات عديدة تحت ضغط، موضحا أن هناك سوء توفيق واجه اللاعبين في مباراة اليوم أمام الجونة، مما تسبب في خسارة الزمالك لنقطتين.





وأوضح نبيه أن الزمالك يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، موجها الشكر لجميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية.





وتابع نبيه بأن هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء مصر المقاصة في الكأس سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة أن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا تكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم.





وأوضح أسامة نبيه في تصريحاته أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، لكن لاعبي الفريق على قدر المسئولية.. مشددا على أن الزمالك يسعى لتحقيق بطولات، والفريق يؤدي بصورة جيدة.





واختتم نبيه بأن فترة الراحة المقبلة قد تكون الأخيرة قبل الموسم الجديد، رافضا التعليق على مستوى التحكيم في مباراة الجونة، وتمنى التوفيق لجميع الحكام في الفترة المقبلة.