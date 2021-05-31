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بعد زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات.. التموين توضح الأسباب وتكشف مفاجأة (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار الزيت على بطاقات التموين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سعر الزيت له خصوصية، فقد شهد سعر طن زيت الصويا العالمي ارتفاعا بنسبة 40%، فضلا عن ارتفاع الزيت العباد بنسبة 55%»، مشيرا إلى مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت.

وتابع متحدث التموين: «سيتم طرح عبوة 800 ملم بـ 17 جنيها، وتحريك سعر العبوة اللتر لتصل إلى 21 جنيها»، لافتا إلى أن عدم تحريك السعر، كان سيسفر عن إحجام شركات القطاع الخاص عن استيراد المادة الخام.

وأكد كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5 شهور، لافتا إلى أن البطاقة التموين التي تشمل 4 أفراد، تستحق 4 عبوات زيت بمعدل عبوة لكل فرد.

وأوضح، أن احتياطي اللحوم الحية تكفي لمدة 23 شهرا، بينما يصل المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6 شهور، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه، لتوفير احتياطي السلع الاستراتيجية.

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