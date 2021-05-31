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إصابة 7 بالفطر الأسود بالشرقية.. ورئيس جامعة الزقازيق يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود بمحافظة الشرقية يقدر بـ7 حالات، لافتَا إلى أن مستشفيات جامعة الزقازيق قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود.

وتابع "شعلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق، يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيماوي لمصابي السرطان، بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة مثل زرع الأعضاء وغيرها.

ولفت إلى أن السبع حالات المصابة الآن بالفطر الأسود والتي أصيبت على مدار العشرة أيام الماضية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق بها حالة واحدة لم تكن مصابة بالأساس بفيروس كورونا وحالتها خطيرة، بينما يبلغ المصابين بفيروس كورونا واصيبوا بالفطر كأحد التداعيات ستة منهم واحدة حالتها خطيرة.

وأضاف شعلان: "بالفعل لدينا 7 حالات منذ الأسبوع الفائت، تم إجراء جراحات لثلاثة منها، وحالتهم الآن مطمئنة بالإضافة لإجراء عمليتين بالأمس واليوم لعدد اثنين من المصابين ويتم متابعتهم الآن"، كاشفًا أنه يوجد حالتين ضمن السبعة المصابين بالفطر الأسود حالتهما غير مستقرة إحداهما تقبع الآن في الرعاية المركزة نظرًا لتقدم تطورات الحالة وخطورة وضعها الصحي".

وأشار، إلى أن تصاعد الإصابات لا يعود إلى فيروس كورونا نفسه، وإنما لعلاج الفيروس حيث إن انتشاره يعود إلى تطبيق الناس لبروتوكولات غير مسؤولة وغير موثقة تقضي بتناول مضادات حيوية بكثافة، بالإضافة إلى الكورتيزون دون الرجوع لمتخصص، حيث أن الحالات المصابة كانت معزولة في المنزل "

ووجه شعلان رسالة للمواطنين قائلًا: "يجب عليكم أثناء العلاج تلقي البرتوكولات الموثوقة الخاصة لمتخصصين وعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون".

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