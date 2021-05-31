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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31-5-2021
الإثنين 31/مايو/2021 - 12:00 ص
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استقرت أسعار الذهب اليوم في أول تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة اليوم 31 مايو 2021، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 933 جنيها للجرامز
الجنيه الذهب 6528 جنيها.
أونصة الذهب 1904 دولارات.
وعالميا يعتبر المعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
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