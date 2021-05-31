Advertisements

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31-5-2021

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
استقرت أسعار الذهب اليوم في أول تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة اليوم 31 مايو 2021، وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 
أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
 عيار 24 سجل 933 جنيها للجرامز
 الجنيه الذهب 6528 جنيها.
 أونصة الذهب 1904 دولارات.
 
 
 وعالميا يعتبر المعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.
 
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ 37 دقيقة

بعد زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات.. التموين توضح الأسباب وتكشف مفاجأة (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

الإعلان التشويقي لديو أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال (فيديو)

منذ 33 دقيقة

بعد تكتم وصمت.. درة تكشف لأول مرة حقيقة حملها

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

شقيق أجويرو يفتح النار على جوارديولا

منذ ساعة و نصف

بتحط العقدة في المنشار.. أديس أبابا تتحدى واشنطن وكلمة السر "سد النهضة"

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

منذ ساعة

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بنزيما يوجه رسالة جديدة إلى زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. هدوء نسبي بسوق الصاغة بعد ارتفاعات أمس

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021 في الدقهلية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021

أسعار الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 24-5-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

حبس نجم الزمالك السابق

12:00 ص

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

09:00 م

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

12:00 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»