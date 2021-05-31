أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31-5-2021

استقرت أسعار الذهب اليوم في أول تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة اليوم 31 مايو 2021، وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933 جنيها للجرامز

الجنيه الذهب 6528 جنيها.

أونصة الذهب 1904 دولارات.

وعالميا يعتبر المعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.

وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.