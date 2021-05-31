أستاذ صدر بالقصر العيني: لا يوجد في مصر غير السلالتين الصينية والبريطانية

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني، إنه لا يوجد في مصر من السلالات التي انتشرت مؤخرًا لفيروس كورونا سوى السلالتين الصينية والبريطانية.





وأضافت "مايسة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد أن هناك أحد الهنود الذين جاءوا إلى مصر وتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا دون تحديد ما إذا كانت السلالة الهندية أم لا وتم ترحيله فورًا ولم يدخل البلاد.





وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص ظهور سلالة فيروس كورونا في فيتنام، موضحة أنه تم اكتشاف سلالة أخرى في تايلاند الذين يقومون حاليًا بالتحقق من طبيعة هذه السلالة ومدى اختلافها عن السلالات الموجودة بالفعل.