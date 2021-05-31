كبير مرشدي قناة السويس يكشف تطورات جديدة في قضية السفينة الجانحة

قال القبطان محمد السيد محمد، كبير المرشدين بقناة السويس، إنه تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد 6 أيام، وقد أمر القضاء بالحجز عليها في ظل محاولات الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الأحد، أن الغرامة الموقعة على السفينة، تكون من أجل تعويض الخسائر التي وقعت على هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة تتفاوض مع الهيئة لتخفيض المبلغ وسيتم دفع 200 مليون دولار نقدي، مع دفع 350 مليون دولار في المستقبل، بعد توقيع ضمان، ليتم الإفراج عن السفينة والشحنة، موضحا أن المفاوضات جارية من خلال نادي الحماية البريطاني بالوساطة بين الشركة وهيئة قناة السويس.



