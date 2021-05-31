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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 31-5-2021

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 31-5-2021 في البنوك خلال بداية التىعاملات الصباحية، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الأمريكية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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