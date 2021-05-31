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ننشر صورا تبين الاعتداء على رئيس حي عين شمس
الإثنين 31/مايو/2021 - 12:17 ص
إسماعيل منطاوي
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حصلت بوابة "الفجر"، على صورة للواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بعد الاعتداء عليه من جانب مجهولين أمس.
وتعرض اللواء ماهر كامل هشام رئيس حي عين شمس، أمس، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من قِبل 5 مجهولين أمام منزله بمدينة نصر.
وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".
وقام رئيس حي عين شمس بتحرير محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.
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