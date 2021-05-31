ننشر صورا تبين الاعتداء على رئيس حي عين شمس

حصلت بوابة "الفجر"، على صورة للواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بعد الاعتداء عليه من جانب مجهولين أمس.

وتعرض اللواء ماهر كامل هشام رئيس حي عين شمس، أمس، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من قِبل 5 مجهولين أمام منزله بمدينة نصر.





وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".



