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تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بالدقهلية (صور)

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت حملة مكبرة في ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة واضطلاع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع الملابس الطبية بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير امت الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود معلومات أكدتها معلومات وتحريات مباحث تموين الدقهلية بقيام "ه.ع.ع.ل" بقرية ميت العامل مركز أجا بإدارة مصنع ملابس، لتصنيع الملابس الطبية وخامات مجهولة المصدر تمهيدًا لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش على جمهور المستهلكين بهدف التربح.

وعليه تشكلت حملة تموينية برئاسة العميد عبدالحميد الصيرفي مدير مباحث تموين الدقهلية يرافقه رضا محمد المفتش بالوحدة ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بإدارة تموين اجا والدكتور احمد السعيد العبد وتم استهداف المصنع، وبتفتيشه عثر على ٤٤ ألف غطاء رأس خاص بالعمليات- ١٤.٤٠٠ ألف بدلة عمليات، ٢٤ توب قماش غير منسوج مادة خام خاص بصناعة البدل وغطاء الرأس طول التوب ٣٠٠٠ متر عرض ٤٥ سم - ٨ ماكينات تصنيع.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات الموجودة بالمصنع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر رقم ٨٦٣ لسنة ٢٠٢١جنح اجا امن دولة طوارئ وذلك لمخالفته القانون ١١٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات على المنتج والقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجاري بغرض التربح وأيضا مخالفة القانون ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ لإدارته مصنع بدون ترخيص وتم عرض المتهم على النيابة العامة.
تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بالدقهلية (صور)
تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بالدقهلية (صور)
تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بالدقهلية (صور)
تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع الملابس الطبية "بدون ترخيص" بالدقهلية (صور)

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بوابة الفجر الدقهلية

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