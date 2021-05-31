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حبس نجم الزمالك السابق
الإثنين 31/مايو/2021 - 12:00 ص
هيثم حبيب
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أجلت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى قضية لاعب الزمالك السابق بشير التابعى وشقيقه وأخرون لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم فى الجلسة التى أقيمت صباح اليوم الأحد.
وترجع أحداث القضية لفترة سابقة حيث ورد إلى النيابة شكوى بإعتداء لاعب الزمالك السابق وأخرون من بينهم شقيقه على أحد الأشخاص والمقيم ببدواى مركز شربين وإثارة الفزع بين الأهالى بإستخدام الأسلحة.
وتم إحتجاز المتهمين لحين العرض على هيئة المحكمة الأربعاء المقبل من أجل النطق بالحكم فى القضية.
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