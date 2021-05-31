أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن هناك شبه توقف في مفاوضات سد النهضة، ولكن هناك حراك دولي لعودة المفاوضات مرة أخرى.





وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن هناك تصريحات أثيوبية أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده، وأن الممر الأوسط للسد تم تعليته مرة بأربعة متر، ومرة أخرى بستة متر، ولكن صور الأقمار الصناعية وجد أن حجم البحيرة كما هي ولم تتغير.



