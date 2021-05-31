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أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:41 ص
هدى عبدالرازق
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قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن هناك شبه توقف في مفاوضات سد النهضة، ولكن هناك حراك دولي لعودة المفاوضات مرة أخرى.
وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن هناك تصريحات أثيوبية أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده، وأن الممر الأوسط للسد تم تعليته مرة بأربعة متر، ومرة أخرى بستة متر، ولكن صور الأقمار الصناعية وجد أن حجم البحيرة كما هي ولم تتغير.
وأضاف أستاذ الموارد المائية، أن المخزن حاليا بالبحيرة مازال 5 مليارات متر مكعب، منوها بأنه لا يوجد أي دليل أن هناك ولا متر خرسانة أو إنشاءات بالجزء الأوسط من السد، لافتا إلى أنه لو كان هناك تغيير كان سيتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي للتصوير بالسد ليظهر أن هناك إنجازا، متوقعا أن يتم رفع الجزء الأوسط 10 أمتار على الأكثر ليكون هناك تخزين جزئي.
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