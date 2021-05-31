الصحة تكشف تفاصيل فحص 15.7 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة (فيديو)

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، التفاصيل المتعلقة بفحص 15.7 مليون سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف الفحص وتقديم التوعية العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز": "هذه المبادرة تستهدف الكشف عن الأمراض السارية مثل الضغط والسكر وقياس الوزن والطول ومستوى الإصابة بالسمنة والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والفحص الدوري لسرطان الثدي باستخدام احدث الأجهزة".





وأكد أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين خاصة للمرأة المصرية، والتوعية بمخاطر السمنة باعتبارها من أكبر عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتدريب العملي على الأرض والحملات التوعوية بأهمية الحياة الصحية السليمة لتجنب زيادة الوزن.



