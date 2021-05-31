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بعد تكتم وصمت.. درة تكشف لأول مرة حقيقة حملها

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
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كشفت النجمة التونسية درة لأول مرة حقيقة حملها من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت صور متداولة لها معلقة عليها "من فضلك توقف عن نشر الشائعات عني انا لست حامل ورجاء احترام حياتي الشخصية شكرا".

كانت الفنانة التونسية تصدرت تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب تداول أنباء تفيد بحملها، بعدما ظهرت في صورة لها وهي مملوءة البطن.

يُذكر أن درة كان قد عقد قرانها على رجل الأعمال المهندس المعماري، هاني سعد الثاني في نوفمبر من العام الماضي، بمدينة الجونة المصرية بمحافظة البحر الأحمر.

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