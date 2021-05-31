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الوزير المفوض للثقافة بالسفارة الصينية يكشف كواليس تأليفه أغنية "في حب مصر"

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية، شي يويه ون، عن كواليس قيامه بتأليف أغنية "في حب مصر" والتي قامت بغنائها المطربة ريهام عبد الحكيم والتي ترصد علاقة الصداقة والمحبة بين مصر والصين.

وقال "يويه ون"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كتبت هذه الأغنية من صميم قلبي لأني أحب الشعب المصري".

وأضاف: "عشت في مصر في فترتين الأولى ثلاث سنوات في بداية التسعينيات، والفترة الثانية الآن ولدي شعور خاص بهذا البلد الكبير".

وتابع الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية "كتبت هذه الأغنية دليلا على عمق العلاقات بين القاهرة وبكين وبسبب عشقي للشعب المصري وحبي الكبير لهذا البلد".

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