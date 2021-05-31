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الإعلان التشويقي لديو أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 12:32 ص
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طرحت الفنانة سمية الخشاب، الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان: " "أوعدك".
ونشرت الفنانة البرومو الذي تقدمه على طريقة الديو عبر حساباتها بالسوشيال ميديا.
والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.
وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك".
يذكر أن سمية الخشاب، شاركت فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، للنجم محمد رمضان.
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