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الإعلان التشويقي لديو أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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طرحت الفنانة سمية الخشاب،  الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان: " "أوعدك".

ونشرت الفنانة البرومو الذي تقدمه على طريقة الديو عبر حساباتها بالسوشيال ميديا.

والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك".

يذكر أن سمية الخشاب، شاركت فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، للنجم محمد رمضان.



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