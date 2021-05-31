الإعلان التشويقي لديو أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال (فيديو)

طرحت الفنانة سمية الخشاب، الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان: " "أوعدك".





ونشرت الفنانة البرومو الذي تقدمه على طريقة الديو عبر حساباتها بالسوشيال ميديا.





والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.



