بنزيما يودع زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد





أشاد الفرنسي كريم بنزيما بصفات مواطنه زين الدين زيدان كمدرب ورجل، بعد قراره بترك منصبه كمدير فني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية.

أعلن الريال رحيل زيدان عن الفريق الخميس الماضي، عقب خروج الفريق دون ألقاب خلال الموسم المنصرم.

ورغم ذلك، قاد زيدان الريال للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، فيما كان حديث بنزيما خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي، بعد استدعائه المفاجئ لقائمة أبطال العالم، مفعماً بالثناء على زيدان.

وتحدث هداف الريال عن زيدان قائلاً: "إنه مدرب رائع للغاية، وعلى المستوى الإنساني، فإنه الرجل المثالي".

وأوضح بنزيما: "كان رائعاً معي، أشعر بخيبة أمل لأنه سيغادر ريال مدريد، ولكن هذا ما يحدث، الحياة تستمر".

وحافظ الريال على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ18 الأخيرة بالدوري الإسباني، محققاً 13 فوزاً وخمسة تعادلات، وهي أطول فترة لم يتلق فيها الفريق أي خسارة بالمسابقة، منذ مارس (آذار) 2014، عندما حقق 15 فوزاً وثلاثة تعادلات في البطولة تحت قيادة مدربه الإيطالي الأسبق كارلو أنشيلوتي.

وساهم بنزيما في 32 هدفاً للريال في الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي، بعد تسجيله 23 هدفاً وقيامه بتسع تمريرات حاسمة، وهو ما يمثل أفضل حصيلة له في موسم واحد بالدوري، بعدما سبق أن ساهم بـ31 هدفاً بالمسابقة خلال موسم 2015-2016، التي شهدت تسجيله 24 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة.

ودفع المستوى اللافت لبنزيما مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، لضمه لقائمة الفريق المشاركة بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".