عضو فريق التفاوض مع شركة سفينة إيفرجيفن يكشف آخر تطورات التفاوض

كشف القبطان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وعضو لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، تفاصيل التفاوض مع الشركة المالكة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لاستكمال التفاوض.





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم انضمام نادي الحماية البريطاني كوسيط بين الشركة المالكة وقناة السويس للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، منوها بأن المحكمة أقرت بأحقية مصر في الحجز على السفينة والمسار القضائي مستمر.





وأوضح أن آخر عرض قدمته الشركة المالكة كان 150 مليون دولار، وعرضوا أنهم سيقدمون قاطرة هدية لقناة السويس، ولكن مصر طلبت 550 مليون دولار، لافتا إلى أنه جاري التفاوض على 200 مليون دولار وتقديم خطاب ضمان بباقي المبلغ، نافيا ما تردد عن وجود مواد ممنوعة على متن السفينة الجانحة.



